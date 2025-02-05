Elazığ'da il genelinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara döneceğinin değerlendirildiğini belirterek kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Hatipoğlu şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler ve değerli öğretmenler kaymakamlarımız ile yaptığımız değerlendirme sonrasında ilçelerimizde de aldığımız tatil kararı uygulanacaktır. İlçelerimizdeki engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır."

Vali Hatipoğlu, daha önce yaptığı paylaşımda, kent merkezinde eğitime bugün ara verildiğini duyurmuştu.