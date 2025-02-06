Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu.

Bakan Ersoy, Elazığ Valiliğini ziyaretinde, Vali Numan Hatipoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Hatipoğlu ile bir süre görüştü.

Ziyarette, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP İl Başkanı Yunus Bal ve diğer yetkililer yer aldı.