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        Elazığ'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 00:46 Güncelleme: 07.02.2025 - 00:46
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        Elazığ'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.K'nin kullandığı 44 FV 347 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Malatya kara yolunun Yalındamlar köyü camisi mevkisinde çöp konteyneri ve bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan N.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü M.K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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