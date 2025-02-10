Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu'ndan hane ziyareti

Aile fertleriyle sohbet eden Türkmenoğlu, onların taleplerini dinledi.

Kaymakam Türkmenoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile sosyal konutlarda yaşayan iki aileyi ziyaret etti.

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