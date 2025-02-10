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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu'ndan hane ziyareti

        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, hane ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:42
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu'ndan hane ziyareti
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        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, hane ziyaretlerinde bulundu.

        Kaymakam Türkmenoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile sosyal konutlarda yaşayan iki aileyi ziyaret etti.

        Aile fertleriyle sohbet eden Türkmenoğlu, onların taleplerini dinledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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