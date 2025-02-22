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        Baskil'de dere ıslah çalışması yapıldı

        Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Çiğdemlik Köyü Deresi'nde ıslah çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:52 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:08
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        Baskil'de dere ıslah çalışması yapıldı
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        Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Çiğdemlik Köyü Deresi'nde ıslah çalışması yapıldı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile derede ıslah çalışması yaptı.

        Köy muhtarı Cumali Yüzgeç, yaptığı açıklamada, başvuruları sonucu derede ıslah çalışması yapıldığını söyledi.

        Yüzgeç, "Yağmur yağdığında etrafa yayılma oluyordu. Çamur ve balçığın artmasından dolayı olası tehlikeyi önlemiş olduk. Derenin tamamı için gerekli düzenleme yapıldı. Emeği geçen yetkililere ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne çok teşekkür ederim." dedi.

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