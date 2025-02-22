Baskil'de dere ıslah çalışması yapıldı

Yüzgeç, "Yağmur yağdığında etrafa yayılma oluyordu. Çamur ve balçığın artmasından dolayı olası tehlikeyi önlemiş olduk. Derenin tamamı için gerekli düzenleme yapıldı. Emeği geçen yetkililere ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne çok teşekkür ederim." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile derede ıslah çalışması yaptı.

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