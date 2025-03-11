Elazığ'da fırınlar denetlendi

Elazığ'da ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fırınlarda vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlere ağırlık verildi.

Denetimlerde, ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda, işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartları, üretilen ekmeklerin gramajı kontrol edilerek üretilen ürünlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, vatandaşların güvenilir şekilde gıda tüketmesi, sağlık ve huzur içinde ramazanı geçirmesi amacıyla denetimleri artırdıklarını bildirdi.

Taşkesen, şunları kaydetti:

"Halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak adına il müdürlüğümüz görevli personelleri tarafından her türlü önlem alınmıştır. Denetimler gıda kontrolörlerince titizlikle devam edecektir. Tüketicilerimizin gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo Gıda 174 hattına bildirmeleri önemle rica olunur."