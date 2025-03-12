Ağın Kaymakamı Türkemoğlu bir evde iftar yaptı

Türkmenoğlu, iftarın ardından Yanardağ ile sohbet etti, taleplerini dinledi.

Kaymakam Türkmenoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile misafir oldukları Saliha Yanardağ ile iftar yaptı.

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, iftarda bir eve misafir oldu.

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