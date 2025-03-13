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        Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

        Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:21 Güncelleme: 13.03.2025 - 19:21
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        Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
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        Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, beraberindeki komisyon üyeleri ile kentte ilk olarak Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

        Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı ve kurum yetkililerinden, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Cevizoğlu ve komisyon üyeleri, daha sonra Beyaz Ev Aile Merkezi'ne geçti.

        Komisyon üyeleri, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "ŞÖNİM, Beyaz Ev ve Aile Yılı" konulu toplantıya katıldı.

        Cevizoğlu, burada yaptığı konuşmada, komisyon olarak kadına karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığın araştırılması hususunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Komisyonun süreli olarak özel görevle görevlendirildiğini, görev tanımı yapılmış yasal bir komisyon olduklarını belirten Cevizoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Komisyonumuzun amacı kadına yönelik şiddet ve her türlü ayrımcılığı araştırmak, çareler bulmak, önerilerde bulunmak, bugüne kadar mevzuatta yer alan hükümleri incelemek, o hükümlerin yerine getirilip getirilmediğini, uygulanıp uygulanmadığını araştırmak. Bundan sonra yapılması gerekenler, uygulamadaki eksiklikler, uygulamadaki güzellikler bunların hepsini tespit etmek. TBMM Genel Kuruluna ve kamuoyuna rapor sunmakla sınırlı bir komisyonuz. Toplumsal bir problem olan kadına şiddet ve ayrımcılık konusunda çalıştığımız için aslında bu saydığım kurumların dışında bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir çalışma yapmış oluyoruz. Küresel bir problem bu. Bu küresel problemin Türkiye boyutunu çözmeye çalışıyoruz."

        Hulki Cevizoğlu, Elazığ'ın ardından sırasıyla Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de araştırma alanlarına ilişkin çeşitli incelemeler gerçekleştireceklerini kaydetti.

        Vali Numan Hatipoğlu da aile içi şiddetin önemli sorunlardan biri olduğunu ifade ederek, bunun önlenmesinin mülki idari amirlerinin en temel görevlerinden biri olduğunu belirtti.

        Sadece aile içi şiddeti değil, toplumun her katmanını ilgilendiren her türlü şiddet unsurunun önlenmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini anlatan Hatipoğlu, "Elazığ'da ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesi anlamında, 2025 aynı zamanda Aile Yılı, bu çerçevede de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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