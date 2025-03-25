Keban'da çiftçilere 700 ağaç fidanı dağıtıldı

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Keban Orman İşletme Şefliği ve Keban Ağaçlandırma Şefliği tarafından Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Keban ilçesinde çiftçilere 700 fidan dağıtıldı.

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