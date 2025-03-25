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        Keban'da çiftçilere 700 ağaç fidanı dağıtıldı

        Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Keban Orman İşletme Şefliği ve Keban Ağaçlandırma Şefliği tarafından Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Keban ilçesinde çiftçilere 700 fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:02
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        Keban'da çiftçilere 700 ağaç fidanı dağıtıldı
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        Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Keban Orman İşletme Şefliği ve Keban Ağaçlandırma Şefliği tarafından Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Keban ilçesinde çiftçilere 700 fidan dağıtıldı.

        Keban Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen programda, Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen 700 fidan çiftçilere ücretsiz verildi.

        Keban Orman İşletme Şefi Bilal Aslan, "21 Mart Ormancılık Haftası kapsamında 300 mahlep, 300 aşılı badem ve 100 sedir ağacı dağıtacağız." dedi.

        Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Keban Orman Ağaçlandırma Şefi Gülseven Tosun ve vatandaşlar katıldı.

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