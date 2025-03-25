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        Elazığ'da "Afetlere dirençli toplum eğitimleri" verildi

        Türk Kızılay tarafından Elazığ'da afetlere dirençli toplum eğitimleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:37 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:37
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        Elazığ'da "Afetlere dirençli toplum eğitimleri" verildi
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        Türk Kızılay tarafından Elazığ'da afetlere dirençli toplum eğitimleri düzenlendi.

        Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğünce Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğiyle İl Müftülüğü bünyesinde görevli Kur'an kursu öğreticilerine afet eğitimi verildi.

        Teorik eğitimlerin yanı sıra katılımcılara afetler ve korunma bilinci, afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma, afetlerde yangın ile iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

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