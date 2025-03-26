Elazığ'da Gazze halkına yardım için iftar programı düzenlendi

Elazığ'da Gazze halkına yardım için düzenlenen iftar programında toplanan bağışlar Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim edilecek.

İl Müftülüğünün desteğiyle Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Değerler Kulübü öğrencileri, öğretmenlerinin koordinasyonunda Gazze'ye yardım için Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Akademi Cami Gençlik Merkezi'nde iftar programı düzenledi.

Öğretmen, öğrenciler, veliler ve vatandaşların katıldığı iftar programında toplanan 200 bin lira, Gazze halkının yararına kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim edilecek.

Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin Gazze halkının yanında olmak ve acılarına ortak olmak için çok anlamlı bir iftar programı düzenlediğini belirtti.

Öğrencilerini bu hassasiyetlerinden dolayı tebrik ettiğini ifade eden Güvenç, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz Gazze'de ramazanı geçiren kardeşlerimizin halini bir nebze olsun anlayabilmek için sade bir iftar hazırladılar. Hazırladığımız iftarlıklar çorba, simit, hurma ve sudan oluştu. Halkımıza açık olan iftara yoğun bir katılım sağlandı. İftar sonrası 200 bin lira bağış toplandı. Bağış, Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim edilmek üzere İl Müftüsü İrfan Üstündağ'a verildi. Böyle hayırlı bir işe vesile olduklarından dolayı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize, ayrıca desteklerinden dolayı Müftümüze teşekkür ediyorum."