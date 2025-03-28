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        Elazığ'daki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 19:15 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:15
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        Elazığ'daki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde önceki gün silahlı saldırı sonucu minibüs durağında bekleyen H.Y'nin öldüğü ve Y.U'nun yaralandığı olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.

        Önceki gün Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde minibüs durağında bekleyen H.Y'ye henüz bilinmeyen nedenle bir araçtan tabancayla ateş edilmiş, H.Y. ile seken merminin isabet ettiği Y.U. isimli kadın yaralanmıştı.

        Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.Y. kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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