Elazığ'daki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Önceki gün Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde minibüs durağında bekleyen H.Y'ye henüz bilinmeyen nedenle bir araçtan tabancayla ateş edilmiş, H.Y. ile seken merminin isabet ettiği Y.U. isimli kadın yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde önceki gün silahlı saldırı sonucu minibüs durağında bekleyen H.Y'nin öldüğü ve Y.U'nun yaralandığı olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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