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        Keban'da dolu meyve ağaçlarına zarar verdi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde dolu bazı köylerde meyve ağaçlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 19:33 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:33
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        Keban'da dolu meyve ağaçlarına zarar verdi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde dolu bazı köylerde meyve ağaçlarına zarar verdi.

        Gökbelen ve Göldere köyleri başta olmak üzere etkili olan dolu özellikle çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarında zarara neden oldu.

        Gökbelen köyü sakinlerinden Selim Aslan, gün içerisinde nohut büyüklüğünde yağan dolunun meyve bahçelerine zarar verdiğini belirtti.

        Köylerinde yoğun olarak kayısı yetiştiriciliğinin yapıldığını ifade eden Aslan, "Dolu yeni çiçek açmış kayısı ağaçlarımıza zarar verdi. Yağan dolu bu yılki üretime olumsuz etki edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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