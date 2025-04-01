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        Elazığ'da dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 18:28 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:37
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        Elazığ'da dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 YA 701 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Başyurt köyü mevkisinde dereye devrildi.

        Kazada, araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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