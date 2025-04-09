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        Keban'da anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

        Elazığ'ın Keban ilçesinde anaokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:17
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        Keban'da anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
        ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde anaokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Keban Atatürk İlkokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu anasınıfı öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Polis Haftası'nı kutladı.

        Ziyarette, polis memurları öğrencilere mesleklerini tanıttı ve çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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