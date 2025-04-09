Keban'da anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Elazığ'ın Keban ilçesinde anaokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Elazığ'ın Keban ilçesinde anaokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Keban Atatürk İlkokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu anasınıfı öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Polis Haftası'nı kutladı.
Ziyarette, polis memurları öğrencilere mesleklerini tanıttı ve çeşitli hediyeler verdi.
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