Yeşilay Elazığ Şubesi voleybol turnuvası düzenledi

Elazığ'da, Yeşilay Şubesi tarafından voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadele ve kadına yönelik şiddet konularında farkındalık oluşturmak amacıyla "Sporumu Yaparım, Mesajımı Veririm" sloganıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Ahmet Kabaklı Fen Lisesi'nde düzenlenen turnuvaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Yeşilay Şube Başkanı Harun Gündüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.