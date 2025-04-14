Keban'da "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, sezaryen oranlarının düşürülmesi, normal doğuma teşvik ve anne ile bebek sağlığı konularında katılımcılar bilgilendirildi.

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