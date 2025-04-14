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        Keban'da "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi

        Keban ilçesinde, "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:03
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        Keban'da "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi
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        Keban ilçesinde, "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi verildi.

        Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Keban Toplum Sağlığı Merkezinde görevli sağlık personelleri tarafından anne adaylarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

        İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, sezaryen oranlarının düşürülmesi, normal doğuma teşvik ve anne ile bebek sağlığı konularında katılımcılar bilgilendirildi.

        Eğitim kapsamında katılımcılara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

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