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        Elazığ'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı

        Elazığ'da "Turizm Haftası" etkinlikleri Vali Numan Hatipoğlu'nun ziyaret edilmesiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:09 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:23
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        Elazığ'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı
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        Elazığ'da "Turizm Haftası" etkinlikleri Vali Numan Hatipoğlu'nun ziyaret edilmesiyle başladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle başlatılan etkinlikler kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Suat Arpacı, Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadrettin Bayram, TÜRSAB Harput Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cuma Gülnar ve beraberindeki heyet Vali Hatipoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Demirdağ, Elazığ'ın turizm potansiyeline yönelik yürütülen çalışmalar ve gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Vali Hatipoğlu'na bilgi verdi.

        Görüşmenin sonunda Hatipoğlu'na çiçek takdim edildi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hatipoğlu, Turizm Haftası'nın önemine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Turizm, sadece bir ekonomik faaliyet değil aynı zamanda kültürlerimizin ve değerlerimizin dünya ile buluştuğu, toplumları yakınlaştıran bir köprüdür. Elazığ, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kendine özgü kültürel mirasıyla bu alanda büyük bir potansiyele sahiptir. Bizler, bu değerleri koruyarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak adına sorumluluğumuzu yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bu hafta boyunca gerçekleştireceğimiz etkinlikler, hem turizme olan ilgiyi artıracak hem de Elazığ'ın marka değerini daha da güçlendirecektir."

        Etkinlik takvimde şu programlar yer alıyor:

        16 Nisan'da "Turistik Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği yapılacak.

        17 Nisan'da Turizm Meslek Lisesi'nde makarna festivali düzenlenecek ardından sanatçılar Aygün Çam ve Emrah Güllü konser verecek.

        18 Nisan'da Zafer Kılıç İlkokulu'nda belgesel gösterimi yapılacak, Çatalçeşme İlkokulu öğrencileriyle Harput gezisi düzenlenecek ve ardından Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu tarafından konser verilecek.

        20 Nisan'da Ölbe Vadisi'nde trekking gezisi yapılacak.

        27 Nisan'da Hüseynik Yolu'nda Uçurtma Şenliği düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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