Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

