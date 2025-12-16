Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi

        Elazığ'da ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi, bir itfaiye eri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 01:47 Güncelleme: 16.12.2025 - 01:53
        Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
        Elazığ'da ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi, bir itfaiye eri yaralandı.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İşçilerin yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen 16 işçi ile elinden yaralanan itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

        Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

