Elazığ'da hastaneden ayrılarak kaybolan kişi bulundu

Elazığ'da önceki gün hastaneden ayrılarak kaybolan 65 yaşındaki kişi bulundu.

Sugözü Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve önceki gün kaybolan Suat Dal'ın bulunması için jandarma, AFAD ve 20 kişilik sivil toplum kuruluşu ekibi arama faaliyeti yürüttü.

Çalışma sonucunda Dal, Sugözü Mahallesi kırsalında çalılıklar arasında bulundu.

Bölgeye çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Dal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle muhtarı Seda Gündoğan, AA muhabirine, Dal'ın bulunması için herkesin seferber olduğunu söyledi.

Dal'ın jandarma ekiplerince bulunduğunu belirten Gündoğan, "Bahçesine giden bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler bulmuş. 2 gündür jandarma, AFAD ve gönüllüler arıyordu. Bugün tam umudumuzu kestiğimiz anda Suat amca hepimize umut oldu. Sağlığı çok iyi. Şu an tedbir amaçlı hastanedeyiz. Muayenesi bittikten sonra taburcu olacak. Kendisi çalıların içinde bulundu. Suat amca sadece ekmek kırıntısı yemiş."