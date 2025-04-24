Keban'ın Akçatepe köyünde 2 mezrada stabilize yol yapıldı

Akçatepe köyünün Acısu mezrasında 1600 metre, Emreler mezrasında ise 1400 metre yol İl Özel İdaresi ekipleri tarafından stabilize edildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinin Akçatepe köyüne bağlı iki mezrada, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık koordinesiyle stabilize yol çalışması yapıldı.

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