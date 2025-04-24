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        Keban'ın Akçatepe köyünde 2 mezrada stabilize yol yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinin Akçatepe köyüne bağlı iki mezrada, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık koordinesiyle stabilize yol çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:28
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        Keban'ın Akçatepe köyünde 2 mezrada stabilize yol yapıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinin Akçatepe köyüne bağlı iki mezrada, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık koordinesiyle stabilize yol çalışması yapıldı.

        Akçatepe köyünün Acısu mezrasında 1600 metre, Emreler mezrasında ise 1400 metre yol İl Özel İdaresi ekipleri tarafından stabilize edildi.

        Köy muhtarı Hadi Fırat yolların stabilize hale getirilmesine katkı sunan İl Özel İdaresine, Kaymakamlığına, İl Genel Meclis üyelerine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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