Ağın'da 16 köyde ilaçlama çalışması yapıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 16 köyle ilaçlama çalışması yürütüldü.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 16 köyle ilaçlama çalışması yürütüldü.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, larva ilaçlama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.
Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda Ağın ilçemize bağlı Saraycık, Altınayva, Dibekli, Yedibağ, Demirçarık, Balkayası, Modanlı, Aşağıyabanlı, Kaşpınar, Bahadırlar, Öğrendik, Bademli, Pulkoy, Beyelması, Samançay ve Yenipayam köyleri idaremize bağlı ekipler tarafından ilaçlandı." ifadesi kullanıldı.
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