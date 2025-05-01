Fırat Üniversitesinin 50. yıl kutlamasında Yeşilay'ın standı ilgi gördü

Yeni üye çalışmaları da yapan ekipler, ziyaretçilere bağımlılıklardan kurtulmaya yönelik bilgilerin yer aldığı broşürler ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı nedeniyle 28-30 Mart'ta düzenlenen kutlama programında Yeşilay da stant kurdu.

Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamada, Yeşilay ve Genç Yeşilay'ın açtığı bilgilendirme standı ilgi gördü.

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