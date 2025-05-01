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        Fırat Üniversitesinin 50. yıl kutlamasında Yeşilay'ın standı ilgi gördü

        Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamada, Yeşilay ve Genç Yeşilay'ın açtığı bilgilendirme standı ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:01 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:06
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        Fırat Üniversitesinin 50. yıl kutlamasında Yeşilay'ın standı ilgi gördü
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        Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamada, Yeşilay ve Genç Yeşilay'ın açtığı bilgilendirme standı ilgi gördü.

        Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı nedeniyle 28-30 Mart'ta düzenlenen kutlama programında Yeşilay da stant kurdu.

        Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Harun Gündüz beraberindeki üyeler ve gönüllülerle stantta ziyaretçileri bilgilendirdi.

        3 gün süren programda Yeşilay'ın standına üniversite öğrencileri ilgi gösterdi.

        Yeni üye çalışmaları da yapan ekipler, ziyaretçilere bağımlılıklardan kurtulmaya yönelik bilgilerin yer aldığı broşürler ve çeşitli hediyeler dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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