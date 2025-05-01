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        Keban'da AK Parti gençlik buluşması programı düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti gençlik buluşması programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:34
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        Keban'da AK Parti gençlik buluşması programı düzenlendi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti gençlik buluşması programı gerçekleştirildi.

        AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca partinin Keban ilçe başkanlığında düzenlenen, gençlerle bir araya gelinen etkinliğe, AK Parti Gençlik Kolları MKYK yedek üyesi Ferdi Şenel de katıldı.

        İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, "Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençliğe yönelik projeler, sosyal faaliyetler ve Keban'ın geleceği hakkında verimli bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

        Etkinliğe, AK Parti İl ve Keban İlçe Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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