Keban'da AK Parti gençlik buluşması programı düzenlendi

İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, "Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençliğe yönelik projeler, sosyal faaliyetler ve Keban'ın geleceği hakkında verimli bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca partinin Keban ilçe başkanlığında düzenlenen, gençlerle bir araya gelinen etkinliğe, AK Parti Gençlik Kolları MKYK yedek üyesi Ferdi Şenel de katıldı.

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