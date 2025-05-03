Elazığ'da "Genç Yeryüzü Doktorları" vatandaşları sağlık taramasından geçirdi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.

Fırat Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde okuyan 40 öğrenci, "Sağlık Sokağı Projesi" kapsamında Baskil Kaymakamlığı bahçesinde stant kurdu.

Stantta ilaç kullanımı konusunda bilgilendirdikleri vatandaşların diş bakımı, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri ile genel kontrollerini yapan üniversite öğrencileri, çocukların da yüzünü boyadı.

Fırat Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Dilan Çelik, AA muhabirine, gönüllü üyelerle oluşturulan stantlarda vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdiklerini söyledi.

Halkın yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Çelik, şöyle dedi:

"Taramada, ağız ve diş sağlığı, denge testi, kan şekeri ölçümü, tansiyon ölçümü yapıyoruz. Daha sonra stajyer doktorlarımız genel analiz yapıyor. Yaptığımız taramalarda değerler normal aralıkları dışındaysa ilgili doktorlara yönlendiriyoruz. 40 kişilik gönüllü ekibimizle süreci yönetiyoruz. Elazığ'daki bütün ilçelere gitmeyi hedefliyoruz."