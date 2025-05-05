Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        TÜGVA Elazığ İl Temsilciliği üniversite öğrencileri için Keban'da gezi düzenledi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Elazığ İl Temsilciliği tarafından yurtta kalan üniversite öğrencileri için Keban ilçesinde gezi programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:26 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜGVA Elazığ İl Temsilciliği üniversite öğrencileri için Keban'da gezi düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Elazığ İl Temsilciliği tarafından yurtta kalan üniversite öğrencileri için Keban ilçesinde gezi programı düzenledi.

        Fırat Üniversitesinde okuyan ve Şehit Polis Fethi Sekin Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, gezi için Keban ilçesine getirildi.

        Öğrencilere ilçedeki tarihi Yusuf Ziya Paşa Külliyesi, Fırat Nehri ve Köprüsü, Çırçır Şelalesi ile Keban Barajı ve Hidro Elektrik Santrali gezdirildi.

        Santralde, yetkililer tarafından öğrencilere barajın işleyişi ve enerji üretimi hakkında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da doğa yürüyüşü düzenlendi
        Elazığ'da doğa yürüyüşü düzenlendi
        Keban'da futbol turnuvası düzenlenecek
        Keban'da futbol turnuvası düzenlenecek
        Elazığ'da kaçak avlanan 700 kilogram sazan balığı ele geçirildi
        Elazığ'da kaçak avlanan 700 kilogram sazan balığı ele geçirildi
        Elazığ'da çölyak farkındalık etkinliği yapıldı
        Elazığ'da çölyak farkındalık etkinliği yapıldı
        Elazığ'da "Genç Yeryüzü Doktorları" vatandaşları sağlık taramasından geçird...
        Elazığ'da "Genç Yeryüzü Doktorları" vatandaşları sağlık taramasından geçird...
        Elazığ'da "İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makineleri ve Yapı Teknol...
        Elazığ'da "İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makineleri ve Yapı Teknol...