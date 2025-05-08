Keban Meslek Yüksekokulunda Kariyer Günü etkinliği sürüyor

Çeşitli sunumları yapıldığı etkinliğe, Kaymakam Furkan Atalık, Keban Meslek Yüksekokulu Okulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Keskin, öğretim görevlileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, katılımcıların sunacağı bilgilerin öğrencilere ışık ve olacağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

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