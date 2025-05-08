Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinin kuzey kesimindeki mahallelerde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.
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