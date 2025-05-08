Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da sağanak etkili oldu

        Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:38 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinin kuzey kesimindeki mahallelerde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Motosikletin çarptığı yaya dengesini kaybedip yola düşmüş
        Motosikletin çarptığı yaya dengesini kaybedip yola düşmüş
        Keban Meslek Yüksekokulunda Kariyer Günü etkinliği sürüyor
        Keban Meslek Yüksekokulunda Kariyer Günü etkinliği sürüyor
        Sivrice'de fotoğraf sergisi açıldı
        Sivrice'de fotoğraf sergisi açıldı
        Elazığ'da tarihi Harput Kalesi'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı
        Elazığ'da tarihi Harput Kalesi'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı
        Elazığ'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi
        Elazığ'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi