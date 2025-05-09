Keban'da öğrencilere trafik bilinci eğitimi verildi
Elazığ'ın Keban ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere trafik bilinci eğitimi düzenlendi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere trafik bilinci eğitimi düzenlendi.
Fevzi Çakmak İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere trafik ışıkları ve çeşitli trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde polis memuru Mehmet Eker, programın temel amacının çocuklarda erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması ve gelecekte trafikte bilinçli bireyler olarak yer almalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Program sonunda öğrencilere trafik dedektifi kartı ve kırmızı düdük dağıtıldı.
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