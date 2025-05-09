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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı

        Elazığ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan muhtar, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:33 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:41
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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
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        Elazığ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan muhtar, hastaneye kaldırıldı.

        Sürsürü Mahallesi muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, Muhtarlık önünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan muhtar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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