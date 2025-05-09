Elazığ'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca, orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Keban'ın Nimri köyündeki Musa Coşkun Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da katıldı.

Etkinlik kapsamında hatıra ormanında ve çevresinde yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar ve çevreye atılan atıklar toplandı.

Etkinliğe, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutamı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, AFAD İl Müdürü Dr. Cafer Giyik, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen da katıldı.