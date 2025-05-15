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        Keban'da Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:08
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        Keban'da Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Keban'da 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Keskin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla 6 branşta düzenlenen çeşitli sportif etkinliklerin başladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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