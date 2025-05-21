Keban'da 10 köyde larvalara yönelik ilaçlama yapıldı

Elazığ'da İl Özel İdaresi ve Keban Kaymakamlığı koordinesiyle ilçede 10 köyde larvalar yönelik ilaçlama yapıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ekiplerin yaklaşan yaz mevsimi öncesinde, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda larva ilaçlama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, "Beydeğirmeni, Taşkesen, Sağdıçlar, Ulupınar, Bükümlü, Denizli, Dürümlü, Bayındır, Kopuzlu ve Nimri köylerinde ilaçlama çalışması yapıldı." ifadesine yer verildi.