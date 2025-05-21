Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı

Diğer şüpheliler hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 1 kilo 180 gram metamfetamin, 511,35 gram sentetik kannabinoid, 28,30 gram esrar, 240 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 825 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.