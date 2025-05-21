Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik 10-20 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 1 kilo 180 gram metamfetamin, 511,35 gram sentetik kannabinoid, 28,30 gram esrar, 240 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 825 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Diğer şüpheliler hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
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