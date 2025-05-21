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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:53
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik 10-20 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, 1 kilo 180 gram metamfetamin, 511,35 gram sentetik kannabinoid, 28,30 gram esrar, 240 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 825 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheliler hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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