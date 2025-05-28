Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 8 kişi yaralandı

Yaralılardan E.A. ve Ö.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde dün gece bir iş yeri önünde oturanlara, seyir halindeki bir araçtan silahla ateş açıldı.

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