Elazığ'da hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen V.Ö. ve Ü.Ü. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Elazığ'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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