Elazığ'da hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Elazığ'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte 10 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen V.Ö. ve Ü.Ü. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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