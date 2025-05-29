Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte 10 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen V.Ö. ve Ü.Ü. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!
        Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!

        Benzer Haberler

        Keban'da öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi
        Keban'da öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi
        Elazığ'da yabancı madde atıp, yan hakemi yaralayan şüpheli yakalandı
        Elazığ'da yabancı madde atıp, yan hakemi yaralayan şüpheli yakalandı
        Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Ağın Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi
        Ağın Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi
        İş yerine pompalı tüfekli saldırı kamerada; 2'si ağır, 8 yaralı
        İş yerine pompalı tüfekli saldırı kamerada; 2'si ağır, 8 yaralı