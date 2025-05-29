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        Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçındaki olaylara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        Elazığ Valiliği, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK arasında oynanan ve yardımcı hakemin başına isabet eden "madde" nedeniyle tatil edilen Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:00
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        Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçındaki olaylara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Elazığ Valiliği, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK arasında oynanan ve yardımcı hakemin başına isabet eden "madde" nedeniyle tatil edilen Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 26 Mayıs'ta Elazığ Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanan Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor futbol müsabakasının başlamasından hemen önce stadyumda asılı olan Vanspor kulübünün bayrağını indiren 3 kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

        Bu kişilerden A.A. ve B.D'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Üçüncü kişinin yakalanması için çalışmalar devam etmekte. Ayrıca müsabaka esnasında yan hakeme yabancı madde atarak yaralanmasına sebebiyet veren E.K. de 29 Mayıs'ta gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir." denildi.

        Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK arasında 26 Mayıs'ta Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında sahada ve tribünlerde zaman zaman gerginlik yaşanmış, sahaya yabancı madde, meşale atılması nedeniyle maç zaman zaman durmuştu.

        Maçın 56. dakikasında Çimentaş Elazığspor, karşılaşmada 1-0 öndeyken tribünden atılan "madde" yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın başına isabet etmiş, bunun üzerine maçın hakemi Ümit Öztürk, sahayı yardımcılarıyla terk ederek soyunma odasına gitmişti. Stattan yapılan anonsla maçın tatil edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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