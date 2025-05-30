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        Ağın ilçesinin coğrafi yapısı incelendi

        Elazığ Bilim Sanat Merkezi tarafından TÜBİTAK 4005 Projesi kapsamında Ağın ilçesinin coğrafi yapısı incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:51
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        Ağın ilçesinin coğrafi yapısı incelendi
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        Elazığ Bilim Sanat Merkezi tarafından TÜBİTAK 4005 Projesi kapsamında Ağın ilçesinin coğrafi yapısı incelendi.

        Elazığ Bilim Sanat Merkezi'nin 27-31 Mayıs'ta TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim uygulamaları destekleme Programı "Dijital Çağın Coğrafyası: Teknoloji Temelli Yenilikçi Eğitim Projesi kapsamında Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taner Şengün yönetiminde öğretim görevlileri ve farklı illerden gelen 40 coğrafya öğretmeni Ağın ilçesinin coğrafi yapısı hakkında incelemelerde bulundu.

        Eğitimciler, Karamağara Köprüsü, Balkayası köyündeki Sülüklü Göl ve Şenpınar köyünde Kup Çukuru başta olmak üzere ilçenin coğrafi yapısı ve oluşumlarıyla ilgili inceleme ve çalışma yürüttü.

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