Elazığ'da 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı
Elazığ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı.
Yeni Mahalle'deki evlerinde K.K. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası O.K. ile annesi G.K'ye evde bulunan tabanca ile ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı anne ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
K.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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