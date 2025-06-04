Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada 4 cep telefonu, 3 SIM kart ve tablet bilgisayar ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonucu 6 aylık sürede hesaplarında toplam 81 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edilen 3 şüpheli, takibe alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.