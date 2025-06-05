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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:25 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:25
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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıbaşı köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AB 223 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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