Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıbaşı köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AB 223 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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