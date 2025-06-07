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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:30
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        N.T'nin kullandığı 23 AFR 211 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolu Karaali köyü mevkisinde, S.A. yönetimindeki 52 AAR 559 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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