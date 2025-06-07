Keban Kaymakam Atalık, görevli personelin bayramını kutladı

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, polis, asker ve sağlık personellerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kaymakam Atalık, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Polat ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışan personeli ziyaret etti.

Kaymakam Atalık ve beraberindekiler, bayramı görevi başında geçiren polis, asker ve sağlık personelinin bayramını tebrik etti.