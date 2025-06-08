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        Keban'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Keban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 17:18 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:18
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        Keban'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Keban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede düzenlenen programa Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, MHP Keban İlçe Başkanı Osman Dinkçi, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Atalık, protokol üyeleriyle vatandaşlarla bayramlaştı.

        Atalık, Kurban Bayramı'nın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirilmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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