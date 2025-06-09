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        Elazığ'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde baraj gölüne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 23:23 Güncelleme: 09.06.2025 - 23:23
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        Elazığ'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu
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        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde baraj gölüne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Güzelyalı köyü yakınlarında ailesiyle piknik yapan M.F.A. (12) serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne girdi.

        M.F.A'nın gözden kaybolduğunu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan M.F.A. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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