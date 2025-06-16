Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Fırat Üniversitesince Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu'na fahri doktora ünvanı verildi

        Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na fahri doktora ünvanı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 18:36 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırat Üniversitesince Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu'na fahri doktora ünvanı verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na fahri doktora ünvanı verildi.

        Kırımoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde fahri doktora belgesi tevdi töreni düzenlendi.

        Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Kırımoğlu'na tevdi edilen fahri doktora ünvanı için alınan senato kararını okudu.

        Rektör Göktaş, Kırımoğlu'na cüppe giydirdi, Vali Numan Hatipoğlu da fahri doktora belgesini takdim etti.

        Kırımoğlu, Kırım Tatarlarının tarihi boyunca birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldığını anlatarak, sürgün edildiklerini, bu sürgünlerde halklarının büyük bölümünün hayatını kaybettiğini söyledi.

        - "Savaşın ne zaman biteceği belli değil ama çok umutluyuz"

        Mücadelelerini zor kullanmadan sadece demokratik yollarla yürüttüklerini ifade eden Kırımoğlu, şöyle konuştu:

        "1991 yılında Sovyetler Birliği yıkıldı, milletler özgürlüğüne kavuştu. Kırım Tatar halkı da vatanlarına dönme imkanı buldu. Yavaş yavaş hayatımızı kurmaya başladık. 2014 yılının şubat ayında yine Ruslar geldi, demokratik özgürlükler yasak edildi, insanlarımızı kaçırıp öldürdüler. Kırım yarım adasına giriş yasağı oldu. 3 yıl önce de Rusya Ukrayna'ya karşı büyük savaş başlatı. Çok sayıda sivil insanımız öldürüldü. Yerlerimiz, kentlerimiz bombardıman altında. Savaşın ne zaman biteceği belli değil ama biz çok umutluyuz. Devletimiz, halkımız çok zor durumda. Elazığ'a davet edilip Fırat Üniversitesince fahri doktora diploması verilmesi yalnız benim için değil bütün halkımız ve devletimiz için de büyük bir manevi destektir."

        Vali Hatipoğlu da Kırım'ın kanayan yaralardan biri olduğunu belirterek, "Bugün yaklaşık 300 milyona yaklaşan nüfusuyla Türk dünyası her geçen gün birliği, beraberliği ve kardeşliğiyle ilgili çok daha muazzam adımlar atmaktadır. Bu anlamda da Elazığ'ımızda Türk dünyası için simge bir şahsiyet olarak sizleri misafir ediyor olmaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

        Rektör Göktaş ise Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun insan hakları, özgürlük ve demokrasi mücadelesini takdir ettiklerini vurgulayarak, kendisinin bu değerli duruşundan dolayı fahri doktora ünvanına layık görüldüğünü belirtti.

        Programa, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı

        Benzer Haberler

        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ'da "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi
        Elazığ'da "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi
        Ağın'da çıkan yangın iki iş yerinde hasara neden oldu
        Ağın'da çıkan yangın iki iş yerinde hasara neden oldu
        Yüksek gerilim hattına yuva yapan leylek "Narin" Karakaya Baraj Gölü'nün si...
        Yüksek gerilim hattına yuva yapan leylek "Narin" Karakaya Baraj Gölü'nün si...
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü...
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü...
        Keban'da "Dijital Dünyadaki Küçük Gezginler" eTwinning projesi tamamlandı
        Keban'da "Dijital Dünyadaki Küçük Gezginler" eTwinning projesi tamamlandı