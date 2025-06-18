Hayvan kemiklerinden yapılan iskeletler yapay zekayla dijitale aktarılıyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi için topladıkları hayvan kemiklerinden hazırladığı iskelet ve tahnitler yapay zeka desteğiyle mobil programa dönüştürülüyor.

FÜ Veteriner Fakültesine 46 yıl önce kazandırılan "Anatomi Müzesi"ne katkı sunmak amacıyla 3 yıl önce oluşturulan Anatomi Müzesi Geliştirme Topluluğu bünyesindeki öğrenciler, gezdikleri köylerde ve memleketlerinde buldukları çeşitli hayvan türlerine ait kemiklerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Toplulukta yer alan 485 öğrenci, 3 yılda egzotik kuş türleri, keçi, yılan, hindi, tilki, koyun, inek, domuz, tavşan gibi 40 hayvan türünden 130 iskelet ve 70 tahnit hazırladı.

"Anatomi Müzesi"nde muhafaza edilen ve anatomi derslerinde öğrencilerin eğitimine katkı sunan iskelet ve tahnitlerin yapay zeka ile dijital ortama aktarılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda üç boyutlu taraması yapılan iskeletlerden elde edilen bilgilerle mobil program hazırlanıyor.

Dijitale aktarılacak program sayesinde öğrenciler istedikleri zaman bu verilere ulaşıp, hem hayvanlar hem de kemik yapılarıyla ilgili bilgi sahibi olacaklar.

- "Hekim olduklarında bu çalışma çok büyük fayda sağlayacak" FÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Karan, AA muhabirine, anatomi dersini öğrencilere en iyi şekilde öğretmek için çok sayıda çalışma yaptıklarını söyledi. Kurdukları öğrenci topluluğu bünyesinde 3 yıldır öğrencilerin memleketlerinden, kırsaldan ve hayvan hastanelerinden buldukları kemik parçaları ile iskelet ve tahnit yaptıklarını anlatan Karan, "Veteriner fakültelerinde normalde sadece belli evcil hayvan türleriyle ilgili eğitim verilir. Bizim öğrencilerimiz ise yaptığımız bu çalışma sayesinde çok farklı hayvan türlerini görüyor, tanıyorlar ve klinik becerilerini artırıyorlar. Hekim oldukları zaman bu çalışma kendilerine çok büyük fayda sağlayacak." dedi. Bu çalışmanın Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında ulusal düzeyde destek aldığını ifade eden Karan, bu destekle öğrencilerin sahadaki çalışmalarına kolaylık sağladıklarını, düzenledikleri konferanslarla da onları akademisyenlerle buluşturduklarını belirtti.

Karan, şunları söyledi: "Öğrencilerimizin yaptığı iskeletlerle ilgili üç boyutlu tarama yaparak yapay zeka desteğiyle dijital ortama aktarıp mobil uygulama geliştireceğiz. Bu uygulama sayesinde verdiğimiz eğitim kalitesi üst düzeye çıkacak ve öğrencilerimizin başarı oranı büyük ölçüde artacak. Kemiklerin üç boyutlu taraması yapılarak uygulamaya entegre edilecek ve uygulamanın tüm sürümü bittikten sonra öğrencilerimiz ücretsiz bu programı kullanabilecek. Bu uygulama öğrencilere istedikleri yerde, istedikleri zaman ders çalışma imkanı sağlayacak. Türkiye'de anatomi derslerinde yapay zeka destekli programı kullanan ilk fakülte biz olacağız." Kemiklerin üç boyutlu taramasını yapan fakültelerin olduğunu ancak bu yaptıkları çalışmada yapay zekadan da faydalanacaklarını dile getiren Karan, yapay zeka sayesinde öğrencilerin ders çalışırken araştırma yaptıkları kemik veya iskeletle ilgili sesli olarak bilgilendirileceğini, kafasına takılan sorulara yanıt alabileceğini aktardı. Karan, derslerde kullandıkları materyallerin tamamen öğrenciler tarafından hazırlandığına işaret ederek, bunun öğrencileri daha çok motive ettiğini vurguladı. Öğrencilerin özveriyle çalışarak, bilime katkı sağladığını anlatan Karan, yapay zekayla dijitale aktaracakları bu çalışmayı kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.