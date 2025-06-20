Ağın'da okullarda karne heyecanı yaşandı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, okullarda düzenlenen karne dağıtım programlarına katıldı.
Karne sevinci yaşayan öğrencilere "iyi tatiller" dileyen Sırlıer, "2024-2025 eğitim öğretim dönemi tamamlandı. Yaz tatilinin öğrencilere hayırlı olsun." dedi.
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