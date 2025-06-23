Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Kovancılar'da park yenileme çalışmaları

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park yenileme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kovancılar'da park yenileme çalışmaları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park yenileme çalışmaları sürüyor.

        Kovancılar Belediyesince, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alana sahip parkta başlatılan yenileme çalışmalarına devam ediliyor.

        Belediye Başkanı Vahap Gök, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Parkı, yürüttükleri çalışmayla yeniden inşa ettiklerini ifade eden Gök, şunları kaydetti:

        "Parkı, sosyal donatıları, dinlenme alanları, kafeteryası ile modern bir şekilde en kısa sürede dizayn ederek mahallemizin ve ilçemizin hizmetine sunacağız. Bu yıl mahallelerimizde tamamlayacağımız parklarımızla ilçemizi bambaşka bir şehir havasına bürümüş olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Arkadaş ortamında sohbet ediyorlardı... Kurşun yağmuru!
        Arkadaş ortamında sohbet ediyorlardı... Kurşun yağmuru!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı

        Benzer Haberler

        Nesli tükenme tehlikesi altındaki "Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında...
        Nesli tükenme tehlikesi altındaki "Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında...
        Keban'da tarımsal bereket ve birlik için etkinlik yapıldı
        Keban'da tarımsal bereket ve birlik için etkinlik yapıldı
        Elazığ'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
        Elazığ'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
        Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü
        Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü
        Elazığ'da polisler, YKS'ye geç kalan öğrencilere yardımcı oldu
        Elazığ'da polisler, YKS'ye geç kalan öğrencilere yardımcı oldu
        YKS'ye geç kalan öğrencileri, belediye ekipleri yetiştirdi (2)
        YKS'ye geç kalan öğrencileri, belediye ekipleri yetiştirdi (2)