Kovancılar'da park yenileme çalışmaları
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park yenileme çalışmaları sürüyor.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park yenileme çalışmaları sürüyor.
Kovancılar Belediyesince, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alana sahip parkta başlatılan yenileme çalışmalarına devam ediliyor.
Belediye Başkanı Vahap Gök, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Parkı, yürüttükleri çalışmayla yeniden inşa ettiklerini ifade eden Gök, şunları kaydetti:
"Parkı, sosyal donatıları, dinlenme alanları, kafeteryası ile modern bir şekilde en kısa sürede dizayn ederek mahallemizin ve ilçemizin hizmetine sunacağız. Bu yıl mahallelerimizde tamamlayacağımız parklarımızla ilçemizi bambaşka bir şehir havasına bürümüş olacağız."
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