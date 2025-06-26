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        Keban'da anaç sazan balıklarından sağım yapıldı

        Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerinde anaç sazan balıklarından yumurta sağımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:40
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        Keban'da anaç sazan balıklarından sağım yapıldı
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        Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerinde anaç sazan balıklarından yumurta sağımı yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tesiste 2025 yılı üretim döneminde 20 milyon sazan balığı üretimi hedefleniyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz, tesiste incelemelerde bulundu.

        Taşkesen ve Yılmaz'ın da katılımıyla anaç sazan balığı yumurta sağımı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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